We wtorek Sejm zbierze się, by zagłosować nad ratyfikacją decyzji Rady Europejskiej z grudnia. Dotyczy ona zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej w kontekście Funduszu Odbudowy.

Zgoda polskiego parlamentu - tak jak w przypadku innych państw Wspólnoty - jest niezbędna, by uruchomić wypłaty z unijnego funduszu mającego wspomóc krajowe gospodarki po pandemii.

Zagłosować "za" nie zamierza jednak koalicjant PiS, czyli Solidarna Polska. W zeszłym tygodniu partia rządząca porozumiała się za to z Lewicą. W zamian za spełnienie kilku warunków, posłowie tej frakcji mają poprzeć ratyfikację.

"Budka będzie głosował ręka w rękę z Ziobrą"



O sytuacji wokół Funduszu Odbudowy i jego przyjęcia przez Polskę dyskutowali goście poniedziałkowej "Debaty Dnia". Zdaniem Piotra Kalety z PiS, na wtorkowych obradach Sejmu Platforma Obywatelska zagłosuje "ramię w ramię" z Solidarną Polską.

Na uwagę prowadzącej Agnieszki Gozdyry, że z koalicjantem PiS zagłosuje także Konfederacja, odparł: - Jeżeli PO, a wszystko na to wskazuje, zagłosuje jutro przeciwko KPO, to Borys Budka będzie głosował ręka w rękę ze Zbigniewem Ziobrą i być może będzie go jeszcze hołdował.

Kaleta zastrzegł, że mówiąc o wspólnym głosowaniu Platformy i Solidarnej Polski, "użył retoryki" stosowanej przez partię Budki.

WIDEO: Spór o ratyfikację Funduszu Odbudowy w "Debacie Dnia"

"Wykorzystujecie Lewicę, która nie broni kluczowych idei"

Głos w programie zabrał też Piotr Borys z PO. Przypomniał, że to jego frakcja "jest w dużej części współsprawcami znalezienia przez Unię Europejską dodatkowych środków". - Te pieniądze trafią do Europejczyków, w tym Polaków - dodał.

W jego opinii, wypowiedź Kalety była "cyniczna", a za sytuację w Sejmie, w której PiS nie był pewien większości dla ratyfikacji, odpowiada "kryzys w obozie władzy".

- Nie możecie samodzielnie jej przegłosować, więc wykorzystujecie do tego Lewicę, która, zamiast bronić kluczowych idei, wskazać kwestie praworządności czy praw kobiet, słowa na ich temat nie powiedziała - uznał Borys.

Jak dodał, Lewica "przehandlowała część wielkich kwestii", które można byłoby "podjąć przy tak wielkim dokumencie".

