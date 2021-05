Prezydent udzielił w niedzielę wywiadu TVP Info z okazji 100. rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Został zapytany o znaczenie dla Polaków III Powstania Śląskiego. - To powstanie było tak ważna dla Polski i Polaków, bo było powstaniem zwycięskim - odpowiedział prezydent. Dodał, że jest to jedno z niewielu zwycięskich powstań w historii Polski, po Powstaniu Wielkopolskim.

Ocenił też, że powstanie śląskie ostatecznie "przesądziło o tym, że ogromna część Górnego Śląska, uprzemysłowionego Górnego Śląska, ważna jego część o niezwykłej wartości gospodarczej, ekonomicznej, znalazła się w granicach II Rzeczpospolitej".

- Można powiedzieć, że to właśnie dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu Polaków na Śląsku, Ślązaków, że to właśnie dzięki ich bohaterstwu, dzięki ich oddaniu, dzięki temu, że trzy razy stawali do walki niezłomnie, ta niezwykle ważna gospodarcza część terytorium stała się częścią odradzającej się Polski i śmiało można powiedzieć warunkiem jej rozwoju. Gdyby ta część Górnego Śląska nie była częścią Polski, kto wie czy II RP, by się w ogóle utrzymała, biorąc pod uwagę wszystkie ówczesne zawirowania biorąc pod uwagę wszystkie ówczesne zawirowania i niebezpieczeństwo ze strony Wschodniej, które przecież jeszcze wtedy cały czas było aktualne - powiedział prezydent.

Odznaczenie Orderem Orła Białego

- To zwycięstwo wtedy miało ogromne znaczenie. Ono się stało na oczach aliantów. Bo wojska alianckie były tutaj obecne, one pilnowały przebiegu plebiscytu i później także tutaj próbowały rozdzielić walczące ze sobą strony, więc to był bardzo ważny moment w naszej historii i on był momentem śmiało można powiedzieć dla nas szczęśliwym - dodał.

Prezydent Duda poinformował też, że dziś przyzna Order Orła Białego Alfonsowi Zgrzebniokowi, dowódcy dwóch Powstań Śląskich. - To postać wielce zasłużona, żołnierz Rzeczypospolitej a jednocześnie chłopak stąd, który tutaj się urodził, niedaleko Koźla, w małej miejscowości, w bardzo takiej Śląskiej, a polskiej jednocześnie rodzinie - podkreślił prezydent.

"On był wychowany w Polsce, w polskości, w śląskości"

Przypomniał, że Alfons Zgrzebniok, "żeby mógł chodzić do niemieckiego gimnazjum musiał się specjalnie uczyć dodatkowo języka niemieckiego, bo jego w domu się po prostu w tym języku nie mówiło".

- On był wychowany w Polsce, w polskości, w śląskości i niezłomnie o Polskę walczył we wszystkich trzech powstaniach. Jego odznaczenie Orderem Orła Białego, tym najwyższym polskim odznaczeniem, to z jednej strony uszanowanie jego bohaterstwa, jego niezwykłej postawy i jego ogromnych zasług dla czynu powstańczego, ale z drugiej strony tak jak odznaczałem dowódców powstania wielkopolskiego, tak i ten ważny dowódca powstań śląskich również ten Order Orła Białego dostaje - wyjaśnił Andrzej Duda

