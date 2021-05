Kibice wtargnęli na boisko, ważny mecz przełożony. Protest przeciw polityce klubu

Mecz piłkarzy Manchesteru United z Liverpoolem w 34. kolejce Premier League został przełożony na nieznany jeszcze termin, ponieważ setki kibiców wbiegło na boisko stadionu Old Trafford. W ten sposób protestowali przeciwko amerykańskim właścicielom klubu.

"Po konsultacjach między policją, Premier League, władzami miasta i klubami, nasz mecz z Liverpoolem został przełożony ze względów bezpieczeństwa. Nasi kibice są pasjonatami i w pełni uznajemy ich prawo do wyrażania opinii oraz pokojowego protestu. Jednak żałujemy, że doszło do narażenia innych kibiców, pracowników i policji na niebezpieczeństwo. Dziękujemy policji za wsparcie i zapewniamy gotowość do pomocy w dalszych dochodzeniach" - przekazano w oświadczeniu klubu z Manchesteru.

Niechęć rosła z roku na rok

Mecz właściwie powinien odbywać się przy pustych trybunach ze względu na pandemię Covid-19. Kibice zaczęli zbierać się przed stadionem już około południa. Tam głośno protestowali i mieli ze sobą transparenty oraz świece dymne.

Amerykanie są większościowymi właścicielami Manchesteru United od 2005 roku, ale niechęć fanów rosła z roku na rok. Ostatnio krytykowali też pomysł wzięcia udziału w Superlidze, która nie doszła ostatecznie do skutku.

Jak podają miejscowe media, kibice weszli na murawę jednym z tunelów. Nie przeszkadzało im, że musieli po drodze usunąć kilka barierek. Ochrona nie poradziła sobie z tłumem. Po 20 minutach zaczęli stopniowo opuszczać stadion, ale wciąż część z nich przebywa w okolicach obiektu.

Porównywany z El Clasico

Niedzielny mecz, który miał się rozpocząć o godzinie 17.30, mógł rozstrzygnąć kwestię mistrzostwa Anglii. W przypadku zwycięstwa Liverpoolu tytułu byłby już pewny Manchester City.

Rywalizacja "ManU" i Liverpoolu należy do największych w światowym futbolu, w jednym rzędzie stawiana jest z hiszpańskim El Clasico. To dwa najbardziej utytułowane angielskie kluby; "Czerwone Diabły" mistrzostwo świętowały 20-krotnie, a Liverpool - 19 razy.

W ligowych rozgrywkach mierzyły się ze sobą 175 razy. Manchester ma 68 zwycięstw, Liverpool 57, a remisów było 50. W ich ostatniej konfrontacji w Premier League, w styczniu na Anfield bramki nie padły

