Stalin może dojść do władzy… w Indiach

Tamil Nadu to indyjski stan położony w południowej części kraju. Zamieszkują go głównie Tamilowie. Stolicą, a zarazem największym miastem jest Chennai.

30 kwietnia przedstawiono Exit polls dla Tamil Nadu. Oficjalne wyniki poznamy w niedzielę, 2 maja.

Wszystko wskazuje, że centrolewicowa partia, której szefem jest MK Stalin - Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) - wygra wybory z dużą przewagą.

Oddał hołd radzieckiemu przywódcy

MK Stalin nazywa się tak nie bez powodu. Jego ojciec - filmowiec i polityk Muthuvel Karunanidhi - oddał w ten sposób hołd radzieckiemu dyktatorowi. MK przyszedł na świat w roku jego śmierci.

To nie pierwszy przypadek, gdy osoba publiczna nosi imię jednego z dwudziestowiecznych zbrodniarzy.

Adolf Hitler rządzi w... Namibii

Pod koniec ubiegłego roku polityk o imionach Adolf Hitler Uunona wygrał lokalne wybory w Namibii. W rozmowie z gazetą "Bild" powiedział, że dopiero jako nastolatek zdał sobie sprawę, czyje imię nadał mu ojciec.



- Nazwał mnie po tym mężczyźnie. Prawdopodobnie nie rozumiał jednak, za co odpowiedzialny był Hitler - mówił. Dodał, że jako dziecko myślał, że "to zupełnie normalne imiona".

ZOBACZ: Adolf Hitler wygrał wybory... w Namibii

- Dopiero jako nastolatek zrozumiałem, że ten człowiek chciał podporządkować sobie cały świat. Fakt, że tak się nazywam, nie oznacza, że chcę podporządkować sobie całą Oshanę (region Namibii, w którym zdobył miejsce - red.) - zaznaczył polityk.

Mężczyzna powiedział, że żona mówi do niego po prostu Adolf, a on przedstawia się jako Adolf Uunona. Było jednak za późno, by dokonać oficjalnej zmiany imion.

WIDEO - "Obawiamy się, że Rosja będzie próbować jakieś ofensywy". Ambasador Ukrainy w Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ml/Daily Mail/Polsatnews.pl