Adolf Hitler wygrał wybory... w Namibii

Adolf Hitler Uuona zdobył 85 proc. głosów w przeprowadzonych pod koniec listopada lokalnych wyborach w Namibii. W rozmowie z "Bildem" podkreślił, że jego ojciec nie wiedział, czyje imiona mu nadaje.

ZOBACZ: Przebrał się za Hitlera i wsiadł na motocykl. Konsekwencje poniesie też policjant

- Nazwał mnie po tym mężczyźnie. Prawdopodobnie nie rozumiał jednak, za co odpowiedzialny był Hitler - mówił. Dodał, że jako dziecko myślał, że "to zupełnie normalne imiona".

"Dopiero jako nastolatek zrozumiałem"

- Dopiero jako nastolatek zrozumiałem, że ten człowiek chciał podporządkować sobie cały świat. Fakt, że tak się nazywa, nie oznacza, że chcę podporządkować sobie całą Oshanę (region Namibii, w którym właśnie zdobył miejsce - red.) - zaznaczył polityk.

Mężczyzna powiedział, że żona mówi do niego po prostu Adolf, a on przedstawia się jako Adolf Uunona. Było jednak za późno, by dokonać oficjalnej zmiany imion.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

Dawna niemiecka kolonia

"Bild" przypomniał, że dawniej Namibia była niemiecką kolonią. Wciąż żyje w niej mniejszość niemieckojęzyczna, a miejsca czy ulice noszą nazwy w tym języku.

Namibia graniczy z Angolą, Botswaną, RPA oraz Zambią. Do 1968 roku Namibia funkcjonowała pod nazwą Afryka Południowo-Zachodnia.

WIDEO - Rosyjski dziennikarz przyjął szczepionkę na koronawirusa. "Mam przeciwciała" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/zdr/ irishpost.com