Mamy 6 469 nowych przypadków koronawirusa - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia z innymi schorzeniami - 324. W szpitalach przebywa 22 415 chorych z COVID-19, a 2723 z nich jest podłączonych do respiratorów. To o ponad 5,7 tys. hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

Nowe przypadki dotyczą województw: śląskiego (982), mazowieckiego (782), dolnośląskiego (755), wielkopolskiego (726), małopolskiego (500), łódzkiego (459), zachodniopomorskiego (355), lubelskiego (353), pomorskiego (312), kujawsko-pomorskiego (272), świętokrzyskiego (182), opolskiego (169), warmińsko-mazurskiego (163), podkarpackiego (155), lubuskiego (143), podlaskiego (97).

64 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

kujawsko-pomorskiego (272), świętokrzyskiego (182), opolskiego (169), warmińsko-mazurskiego (163), podkarpackiego (155), lubuskiego (143), podlaskiego (97). 64 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 1, 2021

Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 324 osoby.

"Liczba zakażonych koronawirusem: 2 798 617 / 67 924 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - poinformowano.

Z powodu #COVID19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 324 osoby.



Liczba zakażonych koronawirusem: 2 798 617 / 67 924 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 1, 2021

Ostatniej doby wykonano 63 400 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 29 365 testów antygenowych.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 63,4 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/BMKWLfL4dl — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 1, 2021

Ponad 20 tys. osób w szpitalach

W szpitalach przebywa 22 415 chorych z COVID-19, a 2723 z nich jest podłączonych do respiratorów - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. To o ponad 5,7 tys. hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 42 377 łóżka i 4360 respiratorów.

Poprzedniego dnia, w piątek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 23 469 chorych z COVID-19, z których 2831 było pod respiratorami.

Tydzień wcześniej, 24 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 28 128 zakażonych pacjentów, w tym 3195 pod respiratorami.

Ministerstwo przekazało ponadto w sobotę, że na kwarantannie jest 185 680 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 510 858 zakażonych.

Rejestracja na szczepienia

Na szczepienie przeciw COVID-19 od soboty mogą rejestrować się osoby mające 36 i 37 lat, czyli urodzone w latach 1984-1985, które w I kwartale tego roku nie wypełniły internetowego formularza dotyczącego chęci zaszczepienia.



Zarejestrować można się na kilka sposobów: przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień. Zapisy rozpoczynają się od północy na stronie pacjent.gov.pl lub od godz. 6.00 rano za pośrednictwem infolinii 989.

Równocześnie od 1 do 3 maja wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19, mający aktywne e-skierowanie, będą mogli zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Otrzymają jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson, przejdą oni standardową kwalifikację.

WHO zaaprobowała szczepionkę Moderny



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła w piątek szczepionkę Moderny na liście dopuszczonych do stosowania w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej pandemią Covid-19. To piąta szczepionka, która uzyskała oficjalną aprobatę WHO.





"Naszym celem jest udostęnienie tak szybko jak to jest możłiwe szczepionek, leków i systemów diagnostycznych aby sprastać tej nadzwyczajnej sytuacji" - głosi oświadczenie organizacji.

Eksperci WHO już w styczniu zalecili stosowanie szczepionki Moderny dla wszystkich grup wiekowych powyżej 18 roku życia. Według nich szczepionka Moderny ma skuteczność zbliżoną do szcepionki Pfizera/Biońtech i wynosi ok. 94,1 proc.

WIDEO - Zbytnio zaufał nawigacji. Uszkodził budynek, spędził całą noc w lesie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/Polsatnews.pl