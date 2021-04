"Wartość współczynnika reprodukcji, pokazującego ile kolejnych osób zarazi chory, osiągnęła najniższy poziom od początku pandemii wynoszący 0,72" - przekazał w mediach społecznościowych minister Niedzielski.

Współczynnik reprodukcji był najwyższy (ponad 1,5) w trakcie pierwszej i drugiej fali epidemii w Polsce, czyli wiosną i jesienią 2020 roku.

Wskaźnik R - co to?

Wskaźnik R, zwany również współczynnikiem reprodukcji wirusa, informuje, na jakim etapie jest epidemia. Pokazuje on, jaka jest zaraźliwość, ile osób może zarazić jeden pacjent, u którego stwierdzono zakażenie COVID-19.

Jeśli wskaźnik wynosi więcej niż 1, oznacza to, że jeden chory zaraża więcej niż jedną osobę, co świadczy o tym, że epidemia wciąż się rozwija. Gdy współczynnik R wynosi poniżej 1, to znak, że epidemia zwalnia i coraz mniej ludzi zaraża się od siebie.

