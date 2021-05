- Prokuratura Rejonowa w Kartuzach prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami. Dotyczy ono hodowli psów położonej w Starej Hucie. Zachodziło uzasadnione podejrzenie zagrożenia dobra zwierząt, dlatego prokurator wydał nakaz przeszukania tej posesji - powiedział Duszyński.

ZOBACZ: Pseudohodowla zwierząt. Na posesji odkryto prawie 250 padłych psów

Zwierzęta były tam trzymane w skandalicznych warunkach. Były zaniedbane, wychudzone, schorowane.

- 27 kwietnia prokurator i policjanci wkroczyli na teren posesji. Ujawniono wówczas 130 padłych psów, zgromadzonych w dole. Było tam również 139 żyjących, które zabezpieczono i przekazano do OTOZ Animals. W toku postępowania nabrano podejrzeń, że pod ziemią mogą być zakopane inne martwe zwierzęta, stąd prokurator wydał kolejny nakaz przeszukania posesji z użyciem specjalistycznego sprzętu. Łącznie znaleziono tam 251 martwych psów różnych ras. Większość z nich była zagrzebana pod ziemią - wyjaśnił Duszyński.

Nie przyznają się do winy

Jak dodał, prokurator podjął decyzję o zatrzymaniu właścicieli pseudohodowli. 54-letnia Izabela U. i jej mąż, 56-letni Andrzej U., zostali przesłuchani. Usłyszeli zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Podejrzani nie przyznają się do winy.

WIDEO: Zwierzęta trzymane w skandalicznych warunkach. Były zaniedbane, wychudzone, schorowane.

Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec małżonków aresztu na trzy miesiące. W sobotę Sąd Rejonowy w Kartuzach przychylił się do tego wniosku.

Duszyński zaznaczył, że postępowanie jest w toku. - W następnych dniach będą kontynuowane czynności na terenie posesji. Chcemy ustalić skalę tego procederu, która już teraz jest ogromna, a najprawdopodobniej będzie jeszcze większa"- zaznaczył prokurator.

rsr/PAP