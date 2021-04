W sobotę 1 maja przypada Święto Pracy, 2 maja to niedziela niehandlowa, a poniedziałek to Święto Konstytucji 3 Maja. 1 i 3 maja to dni ustawowo wolne od pracy.

Sklepy spożywcze będą zamknięte przez trzy dni. Są jednak wyjątki.

Majówka 2021 - te sklepy i usługi będą czynne

Nie wszystkie sklepy spożywcze będą jednak zamknięte. 1,2 i 3 maja otwarte będą mogły być sklepy, w których za ladą staną ich właściciele. Zakupy zrobimy także w sklepach, które są jednocześnie placówkami pocztowymi - np. Żabki.

Niedzielny zakaz handlu nie obejmuje m.in.: piekarni, cukierni, lodziarni, kawiarni i kwiaciarni.

Niedziele handlowe 2021:

31 stycznia 2021 r.

28 marca 2021 r.

25 kwietnia 2021 r.

27 czerwca 2021 r.

29 sierpnia 2021 r.

12 grudnia 2021 r.

19 grudnia 2021 r.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od tysiąca do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Tuż po majówce powróci handel w galeriach handlowych, sklepach budowlanych i meblowych.

