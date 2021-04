Śmiszek: na spotkaniu z premierem nie było rozmowy o głosowaniu

- To, co zrobiła Lewica to przedstawiła swoje propozycje, a to czy premier Morawiecki włączy to do Krajowego Programu Odbudowy, czy będzie dyskusja nie zależy od Lewicy. Jeżeli premier nie włączy tych argumentów, nie zorganizuje debaty, będzie popychał kolanem, to my się będziemy głęboko zastanawiać, czy będziemy głosować, czy nie - powiedział Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy.

Śmiszek: nie było mowy o głosowaniu

We wtorek przed południem odbyło się w Sejmie spotkanie przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim ws. Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele klubu PiS.

Europoseł Lewicy Robert Biedroń poinformował później na konferencji prasowej, że jego ugrupowanie wynegocjowało na spotkaniu z premierem m.in., że w ramach KPO 850 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych, 30 proc. trafi do samorządów, 300 mln euro trafi na wsparcie dla poszkodowanych branż. Dodał, że rząd zgodził się na wszystkie warunki.

- Na spotkaniu nie było rozmowy o głosowaniu - wyjaśnił Śmiszek, odnosząc się do zarzutów pozostałych ugrupowań z opozycji, których politycy mówili o "zdradzie" i "koalicji Lewicy z PiS-em".

- Oczekuję od premiera pełnego, długiego wytłumaczenia, na czym będzie polegał KPO - powiedział. Zapytany, czy nie było takich wyjaśnień na rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim i politykami PiS, poseł Lewicy wyjaśnił, że na 1,5-godzinnym spotkaniu z szefem rządu nie było czasu na ustalenie, na czym będzie polegał KPO.

- W półtorej godziny? My po prostu pokazaliśmy nasze warunki - wyjaśnił Śmiszek.

Sawicki: nie będzie głosowania kota w worku

- Ja oczekuje od premiera, że przed głosowaniem położy na stół Krajowy Plan Odbudowy i że w tym planie nie będzie tylko ta część dotycząca dotacji, ale także kredytu, a wiec 34,2 mld euro. Nie będziemy głosowali za kotem w worku - powiedział Marek Sawicki z PSL.

Agnieszka Gozdyra zapytała posła Koalicji Polskiej, ile czasu potrzebuje, aby dowiedzieć się, za czym będzie głosował, skoro projekt KPO liczy 450 stron, posiedzenie Sejmu rozpoczyna się 4 maja, a głosowanie zaplanowano na 5 maja.

- Żeby przejrzeć dokument nie trzeba wszystkiego osobiście czytać, od tego są fachowcy, ekonomiści, prawnicy. Oni zdążą. Jeżeli nie będzie pełnej informacji, nie będę głosował "za" - powiedział Sawicki w "Debacie Dnia".

hlk/bas/Polsat News