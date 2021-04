Sąd w Bydgoszczy rozpozna sprawę P. Juszczyszyna. On sam wniósł o kolejne zabezpieczenie

Sąd Okręgowy w Olsztynie zdecydował, że sprawę niedopuszczenia Pawła Juszczyszyna do orzekania ponownie rozpozna sąd w Bydgoszczy. Z kolei Juszczyszyn wniósł do sądu wniosek o kolejne zabezpieczenie - tym razem chce, by sąd wstrzymał uchwałę Izby Dyscyplinarnej zawieszającej go w pracy sędziego.