Do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika sędziego Pawła Juszczyszyna o wszczęcie egzekucji postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dotyczącego dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania. Powrotu do orzekania broni Juszczyszynowi prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki.