"Nasz podstawowy porządek demokratyczny, a także instytucje państwowe, takie jak parlamenty i rządy, były narażone na wielokrotne ataki od początku działań mających na celu powstrzymanie pandemii Covid-19" - przekazali urzędnicy.

ZOBACZ: GIS: woda w kranach jest bezpieczna, nie jest skażona koronawirusem

Potwierdzili, że członkowie ruchów kwestionujących obostrzenia i pandemię będą obserwowani przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), czyli niemiecki kontrwywiad.

"Antydemokratyczne ruchy"

"W związku z postępującą radykalizacją, będziemy obserwować antydemokratyczne i zagrażające bezpieczeństwu wysiłki tych ruchów" - czytamy w komunikacie cytowanym przez "Der Spiegel".

Nadzór będzie polegał na przechwytywaniu wiadomości e-mail, śledzeniu spotkań i zdobywaniu o informacji o członkach.

MSW poinformowało także o stworzeniu departamentu, który zajmie się zwalczeniem działań mających na celu "delegitymizację państwa". W komunikacie podkreślono, że zaangażowani w koronasceptyczne działania są sympatycy AfD oraz członkowie grupy "Querdenken", mającej powiązania z amerykańskim ruchem QAnon.

Kim są "koronasceptycy"?

Grupy te rozwinęły się dzięki krytyce lockdownów i narzuconego reżimu sanitarnego. Obecnie obrały "za cel samo państwo, jego przywódców, firmy, prasę i globalizm. W ciągu ostatniego roku demonstranci atakowali funkcjonariuszy policji, przeciwstawiali się władzom cywilnym i w jednym z szeroko nagłośnionych incydentów wspięli się na schody Parlamentu" - pisze "New York Times".

ZOBACZ: Paszporty szczepionkowe. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

Oliver Nachtwey, profesor socjologii z Bazylei twierdzi, że powstały z powodu "braku zaufania do demokracji i instytucji". - To odwrócenie się od systemu politycznego i dzieje się to z pewnego rodzaju niepostępową buntowniczością - powiedział dziennikowi.

Ekspert rozumie działanie władz, ale zastanawia się, czy inwigilacja nie pogorszy sprawy. - Decyzja może doprowadzić do zaostrzenia pozycji, a nawet dalszej radykalizacji ponieważ państwo faktycznie potwierdza swój przesadny zasięg - przekazał Nachtwey.

"Formalna obserwacja tych ruchów przez krajową agencję wywiadu jest pierwszym krokiem w procesie, który może doprowadzić do uznania ich za niezgodnych z konstytucją i ostatecznie do zakazania im działalności" - podsumowuje "NYT".

WIDEO - Zbiorowe groby z ciałami chorych na koronawirusa w USA. Pojawiły się nagrania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/bas/The New York TImes