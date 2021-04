Do zdarzenia doszło ok. g. 7:30 20 marca w Las Vegas, ale dopiero teraz ujawniły je amerykańskie media. Wezwana na miejsce policja nie była w stanie ustalić, w jaki sposób prezenterka Fox 5 Las Vegas znalazła się nad ranem w miejscu, w którym ją znaleziono, ani dlaczego była naga. Feven Kay wyznała funkcjonariuszom, że niczego nie pamięta.

Ponieważ od kobiety było wyraźnie czuć alkohol, a odmówiła poddaniu się badaniu krwi, została aresztowana.

Plotki po zniknięciu dziennikarki z anteny

Dziennikarka przez dłuższy czas nie pojawiała się na antenie Fox 5 Las Vegas, co rodziło wiele plotek. W końcu zdecydowała się sama opowiedzieć o tym, co się stało. W wystąpieniu na antenie telewizyjnej przyznała, że została aresztowana i opowiedziała o zdarzeniu.

- Wielu z was zauważyło, że nie pojawiałam się przez kilka tygodni. Wszystkim, którzy się o mnie martwili, serdecznie dziękuję za troskę - powiedział widzom Feven Kay.

Przyznała, że została aresztowana za jazdę pod wpływem alkoholu, ale incydent jest jej "sprawą prywatną", a mówi o nim dlatego, że chce, by zapewnić "pewną przejrzystość".



WIDEO: Feven Kay przyznała na antenie Fox 5 Las Vegas, że aresztowano ją za jazdę pod wpływem alkoholu

1000 dolarów za lekkomyślną jazdę

Reporterce przedstawiono później zarzut lekkomyślnej jazdy ze stworzeniem zagrożenia dla ludzi i mienia. 21 kwietnia - jak informują lokalne media - dziennikarkę ukarano grzywną w wysokości 1000 dolarów oraz nakazano odbyć kursy w szkole jazdy.



Feven Kay, znana również jako Kiflegiorgis, rozpoczęła karierę w Fox 5 w 2018 r.. Wcześniej pracowała w stacji KTLA w Los Angeles.





