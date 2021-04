Adam Bielan w "Gościu Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od godz. 19:25

Na początku kwietnia wicerzecznik Porozumienia Jarosława Gowina Jan Strzeżek przedstawił dziennikarzom pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, który zwrócił wniosek Adama Bielana w sprawie wygaszenia kadencji Jarosława Gowina jako prezesa Porozumienia. Według Strzeżka, sąd zwrócił wniosek jako złożony przez osobę nieumocowaną do reprezentowania partii, uznając za zbędne wzywanie do uzupełnienia braków i to kończy spór o przywództwo w partii. Już wówczas Adam Bielan i jego współpracownicy informowali, że zamierzają zaskarżyć postanowienie SO w Warszawie.

ZOBACZ: Spór w Porozumieniu. Jest zażalenie na decyzję sądu

- Zażalenie na zarządzenie SO w Warszawie z dnia 10 marca 2021 r. zostało wysłana w środę pocztą do Sądu Apelacyjnego - poinformował w czwartek rano Adam Bielan.

bas/Polsat News, Polsatnews.pl/PAP