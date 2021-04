Wracają wesela i komunie. Imprezy okolicznościowe w reżimie sanitarnym

Od 29 maja wróci możliwość organizacji imprez okolicznościowych i rodzinnych. W limicie do 50 osób odbywać będą mogły się m.in. wesela i komunie.

- Dane dotyczące zakażeń pozwalają na decyzje dotyczące odmrażania gospodarki - poinformował na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Zapowiedział, że od 29 maja wróci możliwość organizacji imprez rodzinnych i okolicznościowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz z maksymalną liczbą 50 gości.

🟢 Od 29 maja łagodniejsze restrykcje związane z gastronomią, imprezami okolicznościowymi, kulturą, edukacją i sportem przy utrzymującym się niskim poziomie zachorowań ⤵️



Czytaj więcej ▶️ https://t.co/f6zUT0a91J pic.twitter.com/ooFhAm158I — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 28, 2021

Uroczystości w kościołach

Organizatorzy pierwszych komunii, które planowane są na 8 i 9 maja muszą się liczyć z tym, że będzie to tylko uroczystość kościelna, a nie uroczystość organizowana zgodnie nowym harmonogramem - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Zwiększamy liczbę osób, które mogą uczestniczyć w tych uroczystościach kościelnych, bo limit osób przypadających na metr kwadratowy został zmniejszony; bo mamy teraz 1 osobę na 15 metrów kwadratowych, wcześniej ten standard to była 1 osoba na 20 metrów kwadratowych - odpowiedział Niedzielski.

ZOBACZ: Kiedy zniesienie obowiązku noszenia maseczek? Padł termin

Dodał, że od strony organizowania uroczystości, to od połowy maja mamy możliwość "dopuszczenia organizacji takiego przyjęcia na dworze, czyli w ramach ogródka i tutaj limit jest określony do 25 osób". Wyjaśni, że "pierwsze komunie, które planowane są w dniach 8 i 9 maja muszą się liczyć z tym, że będzie to tylko uroczystość kościelna, a nie uroczystość organizowana zgodnie nowym harmonogramem".

- Jeśli chodzi o jakieś bardziej szczegółowe zasady dotyczące reżimu sanitarnego, to oczywiście w miarę możliwości zalecamy noszenie maseczki, szczególnie w kościele, czyli w pomieszczeniu wewnętrznym, bo to jest zgodne z tymi regułami, które zaprezentowaliśmy - mówił minister.

-Prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy chcieli, jeżeli jest konieczność jakiejś zmiany, dopracować pewne takie szczegółowe, to przede wszystkim sanepid i GIS, reguły dotyczące zachowania się w celu zachowania reżimy sanitarnego - powiedział Niedzielski. Zapowiedział, że będzie rozporządzeniem, które będzie mówiło o zasadach epidemicznych.

Zmiany od 29 maja

Wraz z imprezami od 29 maja restauracje będą mogły przyjmować gości wewnątrz lokali, kina i teatry przyjmą widzów w 50 proc. pojemności sal, podobnie będzie w zamkniętych obiektach sportowych.

ZOBACZ: Komunie i wesela. Minister podał pierwsze szczegóły

Siłownie i kluby fitness także przyjmą klientów w maksymalnie 50 proc. obłożeniu. Do szkół od 29 maja wrócą zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów.

WIDEO - Prognoza pogody - wtorek, 27 kwietnia - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/Polsat News, Polsatnews.pl/PAP