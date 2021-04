- Ja i mój syn jesteśmy stale inwigilowani i represjonowani - w ten sposób prezes NIK Marian Banaś skomentował akcję CBA ws. jego oświadczeń majątkowych. Jego zdaniem, przypomina to "czasy bolszewickie". - Dzisiaj w rzekomo wolnej Polsce władza robi to samo. To policyjne państwo rządzone przez służby - uznał. Jak zapewnił, bez względu na "prowokacje służb" nie zrezygnuje ze stanowiska.