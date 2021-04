Prezes NIK: nie było afery Banasia, ale prowokacja. Może komuś zależało, żebym zszedł z tego świata

Nie było afery Banasia, ale prowokacja, która dążyła do dyskredytowania mojej osoby. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Romualda Szeremietiewa, który po 10 latach został uniewinniony przez sąd, a w międzyczasie miał dwa zawały serca. Może niektórym chodziło o to, żebym i ja takie zawały miał, a może zszedł z tego świata - mówił w "Graffiti" prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

- Przeprowadziliśmy kontrolę w szpitalach, wyniki są opublikowane. Częściowo było dużo nieprawidłowości w przygotowaniu szpitali do pandemii, ale zgadzam się z opinią posła Sośnierza co do tego, jak wygląda sytuacja - mówił Marian Banaś w Polsat News.

- Planujemy kontrole Tarczy antykryzysowej. Mamy sygnały, że sytuacja nie wygląda najlepiej i na epidemii najbardziej cierpią mali i średni przedsiębiorcy. Ustalenia z tej kontroli będą później - mówił prezes NIK.

Zdaniem Mariana Banasia, w przypadku GetBack mamy do czynienia ze znacznymi zaniedbaniami ze strony instytucji państwa. - Kolejną poważaną sprawą jest gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej. Tam niszczeje bardzo zdrowe drewno. To milionowe straty, bo ktoś nie dopilnował sprawy jeśli chodzi o dyrektywy unijne - wymieniał.

"Dysfunkcja administracji publicznej"

- Do końca miesiąca zostanie opublikowany raport świadczący o pewnej dysfunkcji administracji publicznej - poinformował prezes NIK.

- Oddzielam sprawy prywatne od służbowych. Pojęcie zemsty jest mi obce. Jestem bezpartyjnym urzędnikiem państwowym. Moim głównym celem jest dbanie o bezstronność instytucji, którą kieruję. Naszym obowiązkiem jest dbanie o interes obywateli. Wskazujemy nieprawidłowości i rozwiązania - zapewnił Marian Banaś.

Grzegorz Kępka pytał o wywiad, w którym prezes NIK mówił, że nie ma "sprawy Banasia", a jest tylko "prowokacja służb". - Nie było afery Banasia, ale prowokacja, która dążyła do dyskredytowania mojej osoby. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku osoby Romualda Szeremietiewa, który dopiero po 10 latach został uniewinniony przez sąd, a w międzyczasie miał dwa zawały serca. Może niektórym chodziło o to, żebym i ja takie zawały miał, a może zszedł z tego świata. Być może wtedy na moim stanowisku byłaby lepsza osoba, która by była dyspozycyjna. Ja taką osobą nie byłem i nie będę - ocenił.

- Dla mnie najważniejszą sprawą, poza Bogiem, jest Polska - podkreślił prezes NIK.

msl/Polsat News