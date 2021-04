Lot organizowany przez linie lotnicze Vistara z Delhi do Hongkongu odbył się 4 kwietnia. Początek miesiąca zbiegł się z początkiem nowej, najgorszej fali epidemii koronawirusa w Indiach. W ciągu kilku ostatnich dni odnotowywanych jest ponad 300 tys. nowych przypadków zakażeń dziennie.

Wszystkie wyniki testów na obecność wirusa u pasażerów lecących do Delhi były negatywne. Jednak po trzytygodniowej kwarantannie w miejscu docelowym okazało się, że 52 osoby są chore na Covid-19. Ani linie lotnicze, ani władze w Hongkongu nie ujawniły jednak ile osób podróżowało samolotem. Wiadomo jednak, że w normalnych, nieepidemicznych warunkach maszyna dysponuje 188 miejscami dla pasażerów.

ZOBACZ: Dramatyczna sytuacja w Indiach. Ludzie wynajmują samoloty, żeby uciec z kraju

Sprawę masowych zakażeń podczas jednego lotu próbują wyjaśnić eksperci. Wskazują, że samo ryzyko zakażenia się Covid-19 w samolocie jest niezwykle niskie dzięki stosowanym na pokładach filtrom powietrza.

Jako powody powstania ogniska wirusa lekarze podają cztery możliwe hipotezy - możliwość zakażenia między wykonaniem testu, a wejściem na pokład (test musi być zrobiony do 72 godzin przed odlotem), zakażenie wirusem podczas kwarantanny w hotelu, nielegalne kupno fałszywego testu przez jednego z pasażerów lub wystąpienie "wyjątkowo zaraźliwej odmiany wirusa" odpornego na system wentylacji.

Rashida Fathmia wraz ze swoimi i dziećmi i mężem byli pasażerami lotu do Hongkongu. Kobieta jest przekonana, że zaraziła się właśnie na pokładzie samolotu. W rozmowie z "Wall Street Journal" przekazała, że niektórzy pasażerowie "zdejmowali maseczki podczas lotu", kilka osób kaszlało, a rodzice z małymi dziećmi chodzili po pokładzie, by je uspokoić.

Epidemiolog, członek Federacji Naukowców Amerykańskich dr Eric Feigl-Ding poinformował na Twitterze, że przed rozpoczęciem kwarantanny koronawirusa wykryto zaledwie u 8 pasażerów.

