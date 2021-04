Podczas wtorkowej konferencji przedstawiciele szpitala Germans Trias i Pujol w Badalonie wyjaśnili, że koncert dowiódł, iż imprezy te są bezpieczne nawet wtedy, kiedy niezachowywany jest dystans społeczny między uczestnikami.

- Koncert grupy Love of Lesbian zorganizowany w barcelońskim Pałacu Sant Jordi z udziałem 5000 osób nie stał się imprezą o dużej liczbie zakażeń. Zanotowaliśmy jedynie sześć infekcji w okresie 14 dni po tym wydarzeniu - powiedział Josep Maria Llibre, lekarz szpitala w Badalonie.

Llibre dodał, że wyniki pozwalają organizować wydarzenia z udziałem dużej liczby osób, a imprezy tego typu są bezpieczne dla zdrowia publicznego.

Musieli mieć maseczki

Przypomniał, że poza udziałem w badaniach antygenowych uczestnicy marcowego koncertu w Barcelonie musieli przed wejściem na salę zmierzyć temperaturę ciała oraz założyć maseczki ochronne.

