Podwójne stanowiska parkingowe w Krakowie. "To miejsca rodzinne"

Nietypowe miejsca postojowe wyznaczył deweloper realizujący inwestycję przy ulicy Walerego Sławka w Krakowie. Są one podwójne, a samochód z tylnego rzędu nie wyjedzie, jeżeli na przednim stanowisku będzie zaparkowane inne auto. Przedstawiciel inwestora tłumaczy, że to "miejsca rodzinne", przeznaczone dla jednego gospodarstwa domowego.

Przy inwestycji - w ramach której trwa budowa 121 mieszkań - stworzono w sumie 10 takich miejsc postojowych.

Podwójne miejsca "rodzinne"

Auta z przodu zablokują tylny rząd - ich kierowcy będą musieli wyjeżdżać, aby inne samochody mogły zaparkować z tyłu lub wyjechać z takiego miejsca. Deweloper twierdzi, że to przemyślana decyzja.

- Miejsca postojowe na fotografii są standardowym rozwiązaniem traktowanym jako miejsca postojowe rodzinne, czyli należące do jednego gospodarstwa domowego. Z oczywistych względów nie mogą być to miejsca, które należą do obcych wobec siebie osób - powiedział "Dziennikowi Bałtyckiemu" Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper.

Krakowskie przepisy

Przepisy obowiązujące w Krakowie wskazują, że deweloper w tym przypadku powinien stworzyć 145 miejsc postojowych - naziemnych, bądź podziemnych. Współczynnik miejsc postojowych w stosunku do liczby mieszkań dla zabudowy wielorodzinnej musi wynosić tam minimum 1,2.

"Pewnie to też jakiś sposób na spełnienie warunków narzucanych przez ustawę, bo jak to inaczej wytłumaczyć?" - napisano na facebookowym profilu Ekohorror.pl.

"Pełen zestaw niezawodnych rozwiązań projektowych zapewnia komfort użytkownikom osiedla" - napisała firma Lokum Deweloper na swojej stronie. "Do dyspozycji mieszkańców są miejsca w garażach podziemnych oraz parkingi naziemne" - dodano.

