Na stronie poświęconej wydarzeniu czytamy, że obchodzony od od 2008 r. dzień został ustanowiony, by "zwiększać świadomość na temat różnych gatunków tapirów zamieszkujących Amerykę Środkową i Południową oraz Azję Południowo-Wschodnią". Ich długość ciała zazwyczaj waha się od 1,8 do 2,5 m. Masa z kolei wynosi od 180 do 270 kg, z czego samice są większe i cięższe od samców.

Są rzadko rozpoznawane

"Jako duże roślinożerne ssaki, tapiry są gatunkami, które mocno odczuwają wpływ człowieka na ich środowisko. Wymagają one znacznych połaci ziemi, w którą nikt nie ingeruje, by utrzymać genetycznie zróżnicowaną populację. Tapiry zamieszkują dżungle, łąki, bagna i lasy, ale każdy z gatunków jest zagrożony działalnością człowieka - górnictwem, uprawami oleju palmowego, drogami i osadami" - informują aktywiści.

Obrońcy praw zwierząt wskazują, że choć tapiry stanowią ważną część ekosystemu jako rozsiewacze nasion, to nadal są jednymi "z najrzadziej rozpoznawanych gatunków zwierząt na świecie". "Bardzo często są mylone z innymi zwierzętami, rzadko pojawiają się w książkach dla dzieci i mediach" - zauważają.

Zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, gatunki amerykański oraz amazoński są narażone na wyginięcie, z kolei tapiry panamski, malajski i górski są zagrożone wyginięciem. Szacuje się, że na wolności żyje ok. 2500 tapirów górskich.

Tort z arbuza i 10 powodów do miłości

Obchody "Dnia Tapira" świętują ogrody zoologiczne z różnych zakątków świata. Zoo w ukraińskim Mikołajowie wręczyło swoim podopiecznym ich ulubiony przysmak - owocowe gałązki. Z kolei ogród zoologiczny z Rygi, safari z brytyjskiego Wherstead oraz zoo w Budapeszcie dzielą się ciekawostkami na temat codziennych rytuałów zwierząt.

W akcji biorą też udział polskie ogrody zoologiczne.

"W łódzkim Zoo obchodzimy Światowy Dzień Tapira! Szef kuchni zaserwował małą niespodziankę naszym podopiecznym" - poinformował łódzki ośrodek, zamieszczając nagranie ze specjalnie przygotowanym arbuzem. Na owocu "szef kuchni" umieścił wizerunek tapira. Zwierzęta wyraźnie ucieszyły się z niecodziennego "tortu".

Zoo z Wrocławia wymienia "10 powodów, by pokochać tapira". Jak czytamy są to m.in. "wyjątkowy nos - ruchliwa i elastyczna trąbka, którą tapir może kreślić kółka nie ruszając głową", "życie na Ziemi od ok. 50 mln lat" oraz fakt, że "tapir malajski umaszczony jest niemal zupełnie jak panda wielka".

commons.wikimedia/Sasha Kopf/CC BY 2.5 Na zdjęciu: tapir malajski

"W 2013 r. odkryto nowy - piąty - gatunek tapira (amazoński - red.), co znaczy, że nadal mają przed nami tajemnice!" - informują pracownicy zoo.

