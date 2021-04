Do zdarzenia doszło w kalifornijskim San Diego. Mężczyzna widziany był na szczycie 9-piętrowego parkingu, był - jak określili świadkowie - "przewieszony przez barierkę". Spadł prosto na 29-latkę. Świadkowie zatrzymali przejeżdżający patrol policji. Mimo podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej, kobiety nie udało się uratować.

Kobieta wracała z randki

Tożsamość mężczyzny nie jest znana. Został on przetransportowany do szpitala, gdzie 40 minut po zdarzeniu stwierdzono zgon. Policja ocenia, że miał on ok. 20-30 lat. W raporcie medyka sądowego jako przyczynę śmierci podano samobójstwo.

ZOBACZ: Zwłoki dwóch osób w domu w Dęblinie. Śledczy podejrzewają samobójstwo rozszerzone

Taylor Kahle 5 maja skończyłaby 30 lat. Z opublikowanych na Facebooku wspomnień wynika, że kobieta była na drugiej randce z mężczyzną, którego poznała w sieci. Tego dnia byli w zoo i zjedli razem obiad.

"Ocali wiele żyć"

- Była niesamowitą osobą - powiedziała Laurel McFarlane, właścicielka firmy promocyjnej, w której Taylor pracowała jako szefowa ds. eventów. - Była właścicielką dwóch psów ratowników, a ostatni rok, za sprawą pandemii, spędziła w niezwykłej bliskości z ojcem - dodała McFarlane.

ZOBACZ: Warszawa: tajemnicze zabójstwo kobiety na Pradze-Południe. Przed śmiercią mogła być na randce

Taylor planowała świętować urodziny z przyjaciółmi na wycieczce z degustacją wina. Kalifornia to znany w Ameryce region winiarski. Była przełożona kobiety dodała, że Kahle była dawczynią organów, której decyzja "ocali teraz komuś życie".

WIDEO - "Obawiamy się, że Rosja będzie próbować jakieś ofensywy". Ambasador Ukrainy w Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/grz/People.com/polsatnews.pl