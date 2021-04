Nastolatkowie napadli na kuriera. Zabrali 10 tys. złotych

Dwóch 19-latków z powiatu kościerskiego napadło w Bytowie na kuriera. Obezwładnili mężczyznę gazem, kopali go i zabrali mu saszetkę, w której było prawie 10 tys. zł. Jednego ze sprawców zatrzymał świadek zdarzenia, drugiego policja. Obu tymczasowo aresztowano – podała w poniedziałek bytowska policja.

Zatrzymani 19-latkowie z powiatu kościerskiego usłyszeli zarzut rozboju, jeden z nich również kradzieży rozbójniczej.

Jak podała w poniedziałek bytowska policja, sąd przychylił się do wniosku prokuratury i wobec obu podejrzanych zastosował tymczasowy areszt na dwa miesiące. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, a za kradzież rozbójniczą do 10 lat więzienia.

Ukradli 10 tys. zł.

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 15 przy ul. Bursztynowej w Bytowie (woj. pomorskie). "Dwóch mężczyzn obezwładniło gazem pracownika firmy kurierskiej, a następnie kopali pokrzywdzonego i wyrwali mu saszetkę z pieniędzmi, w której było prawie 10 tysięcy złotych" – podała bytowska policja.

O napadzie policję poinformował świadek zdarzenia, który udał się w pościg za sprawcami i jednego z nich zatrzymał, mimo że grożono mu przedmiotem przypominającym broń.

Drugiego z 19-latków bytowscy funkcjonariusze ze współpracy z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali kilka godzin później.

dsk/PAP