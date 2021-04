Niewiele brakowało, by doszło do tragedii na placu pełnym ludzi w centrum stolicy Albanii. Wjechał na niego kierowca pod wpływem narkotyków. Z piskiem opon wykonywał niebezpieczne manewry. Mężczyznę powstrzymał przechodzień... wskakując do auta przez okno. Zdarzenie zarejestrowały kamery.