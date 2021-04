Europejskie kraje łagodzą restrykcje. Otwarte ogródki, dzieci wracają do szkół

Kraje Europy luzują obostrzenia sanitarne wraz z postępem kampanii szczepień przeciwko Covid-19 i spadkiem wskaźników epidemicznych. Na Węgrzech, Słowacji i we Włoszech znów będą działać restauracyjne i kawiarniane ogródki. We Francji uczniowie wrócą do szkół.

Na Węgrzech w sobotę zostaną ponownie otwarte ogródki restauracyjne i kawiarniane. Skrócona zostanie też godzina policyjna, teraz będzie się rozpoczynać o godz. 23 i trwać do 5 rano. Złagodzenie restrykcji było możliwe dzięki zaszczepieniu przeciwko Covid-19 3,5 z blisko 10 milionów mieszkańców tego kraju. Według zapowiedzi rządu, gdy liczba zaszczepionych dojdzie do czterech milionów - czego należy się spodziewać pod koniec przyszłego tygodnia - otwarte zostaną kina, teatry, hotele, baseny, siłownie i biblioteki, a restauracje będą mogły przyjmować gości również wewnątrz lokali. Wszystkie te miejsca mają być dostępne dla osób z zaświadczeniem potwierdzającym szczepienie przeciwko Covid-19 lub przejście tej choroby. W poniedziałek 19 kwietnia przywrócono naukę stacjonarną w przedszkolach i niższych klasach szkół podstawowych.

Na Słowacji od poniedziałku znów będą działać tarasy i ogródki restauracyjne oraz siłownie. Obowiązywać w nich będzie limit miejsc i konieczność zachowania odległości od innych klientów. W poniedziałek 19 kwietnia otwarto zamknięte wcześniej sklepy i zakłady usługowe, hotele i pensjonaty, muzea i ogrody zoologiczne. Pozwolono również na odprawianie mszy z udziałem wiernych w kościołach, wcześniej dozwolona była tylko indywidualna modlitwa. Od tego czasu w otwartej przestrzeni publicznej, gdy odległość od innych osób wynosi co najmniej pięć metrów, nie trzeba już nosić maseczki. Na Słowacji od 12 kwietnia uczniowie stopniowo wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Wejście do większości miejsc użyteczności publicznej jest możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa lub zaświadczeniem o przejściu Covid-19 lub zaszczepieniu się przeciwko tej chorobie.

Czechy "wracają do normalności"

W Czechach 12 kwietnia zakończył się trwający pół roku stan wyjątkowy. Zniesiono godzinę policyjną i zakaz podróży między powiatami, nadal zabronione są jednak spotkania, w których biorą udział więcej niż dwie na stałe nie mieszkające ze sobą osoby. Otwarto niektóre zamknięte wcześniej sklepy (papiernicze, z ubraniami dziecięcymi) i zakłady usługowe (pralnie) oraz targowiska spożywcze. Do szkół na zajęcia w trybie hybrydowym wrócili uczniowie pierwszych roczników szkół podstawowych. Według rządowego planu luzowania restrykcji 3 maja mają zostać otwarte kolejne sklepy i zakłady usługowe (w tym fryzjerzy i kosmetyczki) oraz muzea i galerie sztuki. Kolejne fazy łagodzenie restrykcji, w tym wznowienie działalności lokali gastronomicznych, siłowni i kin będą zależały od zmniejszania się liczby zakażeń poniżej określonych progów.

We Włoszech ograniczenia epidemiczne będą luzowane od poniedziałku. Najprawdopodobniej 11 z 20 włoskich regionów znajdzie się w tzw. strefie żółtej. Będą w nich działać restauracje i bary, ale goście będą mogli siedzieć tylko przy stolikach położonych w ogródkach lokali. Dozwolone będzie również swobodne przemieszczanie się pomiędzy żółtymi regionami. Pod gołym niebem i z zachowaniem odległości od innych widzów będą się tam mogły odbywać spektakle teatralne, koncerty i projekcje filmowe. 15 maja w żółtych regionach mają zostać otwarte baseny, 1 czerwca - siłownie i parki rozrywki. Do końca roku szkolnego w całych Włoszech otwarte pozostaną wszystkie żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe. W regionach żółtych i pomarańczowych do szkół mają wrócić również starsi uczniowie i studenci, w bardziej zagrożonych rozwojem epidemii regionach czerwonych - będą nadal uczyć się zdalnie. W strefach żółtych i czerwonych w domu będzie można przyjąć czterech dorosłych gości z dziećmi. W regionach czerwonych takie wizyty pozostaną zakazane. W całym kraju do końca maja będzie obowiązywać trwająca od godz. 22 do 5 rano godzina policyjna.

We Francji w poniedziałek uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkolacy wrócą do tradycyjnych zajęć prowadzonych w placówkach. Gimnazjaliści i licealiści mają jeszcze przez tydzień kontynuować naukę zdalną, by 3 maja wrócić do fizycznej obecności w klasach. Tego dnia ma również zostać zniesiony zakaz poruszania się poza 10 km od miejsca zamieszkania, najprawdopodobniej utrzymana będzie jednak trwająca obecnie od godz. 19 do 6 rano godzina policyjna. Ponownego otwarcia restauracji, obiektów kultury i niektórych wciąż zamkniętych sklepów można się spodziewać najwcześniej w połowie maja.

Lokale gastronomiczne wznawiają działalność

W Austrii kanclerz Sebastian Kurz ogłosił w piątek plan wychodzenia z ograniczeń. Od 19 maja wznowią działalność lokale gastronomiczne, hotele i placówki kultury. Przy restauracyjnych stolikach będzie mogło siedzieć do 10 osób na zewnątrz i do czterech klientów wewnątrz lokali. Wydarzenia kulturalne i sportowe na świeżym powietrzu będą mogły gromadzić maksymalnie 3 tys. osób, w zamkniętej przestrzeni - 1,5 tys. Aby w nich uczestniczyć, tak samo jak przy wstępie do restauracji czy hoteli, będzie trzeba przedstawić świadectwo szczepienia, negatywny wynik testu lub zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19. Zniesiona zostanie godzina policyjna, ale wszystkie lokale będą musiały być zamykane po godz. 22, po której w przestrzeni publicznej będzie można przebywać w grupach liczących nie więcej niż cztery osoby. Od 17 maja ma być przywrócona nauka w szkołach.

W Niemczech od soboty obowiązuje jednolity, ogólnokrajowy mechanizm wprowadzania ograniczeń epidemicznych. Jest to możliwe dzięki przyjęciu w tym tygodniu poprawek do ustawy o ochronie przed zakażeniami, wcześniej o restrykcjach decydowały władze krajów związkowych. Mechanizm obostrzeń opisywany też jako hamulec bezpieczeństwa opiera się na wskaźniku siedmiodniowej liczby infekcji w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Jeśli w danym regionie przekroczy on 100, lokalne władze będą musiały zarządzić trwająca od godz. 22 do 5 rano godzinę policyjna. Do północy dopuszczone będzie indywidualne uprawianie sportu lub spacer. Powyżej 165 zakażeń wszyscy uczniowie będą musieli powrócić do nauki zdalnej. Zakupy w sklepach niesprzedających podstawowego asortymentu będą możliwe po uprzednim umówieniu i przedstawieniu negatywnego wyniku testu. Jeżeli wskaźnik zachorowalności przekroczy 150, możliwy będzie tylko odbiór zamówionych towarów. W całym kraju nieczynne pozostają placówki kultury, obiekty sportowe i miejsca rozrywki. Restauracje sprzedają tylko na wynos. Te ograniczenia potrwają do końca czerwca.

W Belgii od poniedziałku zaczną działać zamknięte wcześniej zakłady usługowe wymagające bezpośredniego kontaktu z klientami, w tym fryzjerzy. Od 19 kwietnia do nauki w szkołach stopniowo wracają uczniowie, od tego dnia dozwolone są również zagraniczne podróże turystyczne, chociaż Belgowie wracający z najbardziej zagrożonych pandemią krajów wciąż muszą przejść kwarantannę. Od poniedziałku w odbywających się za dnia spotkaniach towarzyskich na świeżym powietrzu będzie też mogło brać udział do dziesięciu, nie jak wcześniej czterech, uczestników. 8 maja ma przestać obowiązywać godzina policyjna. Od tego dnia mają być otwierane ogródki restauracyjne, pod gołym niebem będzie też można organizować wydarzenia religijne, sportowe i kulturalne.

Pilotażowe otwieranie rozrywki

W Holandii od środy 28 kwietnia ponownie otworzą się ogródki gastronomiczne, ale będą czynne tylko od południa do godz. 18, a usadzeni przy dwuosobowych stolikach goście będą musieli zachowywać miedzy sobą półtorametrowy dystans. Zniesiona zostanie również godzina policyjna, a w prywatnych domach będzie można przyjmować dwóch gości, a nie jak obecnie jednego. Nadal zamknięte pozostają kina, teatry, miejsca rozrywki, siłownie i baseny.

W Hiszpanii 9 maja zakończy się stan zagrożenia epidemicznego i ogólnokrajowe obostrzenia w rodzaju nocnej godziny policyjnej, a decyzje o dalszych restrykcjach będą podejmowały władze wspólnot autonomicznych. Obecnie w większości z nich obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się poza region zamieszkania, limit miejsc w lokalach gastronomicznych i zakaz prywatnych spotkań w większym gronie. Obostrzenia sanitarne w Hiszpanii wciąż uznawane są za jedne z najłagodniejszych w Europie. W niektórych miastach prowadzone są pilotażowe programy otwierania miejsc rozrywki dla większych grup przebadanych na obecność koronawirusa osób.

W Anglii 12 kwietnia rozpoczął się kolejny etap luzowania obostrzeń, w ramach którego pozwolono m.in. na ponowne otwarcie ogródków pubów i restauracji. Działają już również wszystkie sklepy, zakłady usługowe, w tym fryzjerzy, siłownie i biblioteki. 17 maja planowane jest pełne otwarcie lokali gastronomicznych, a także kin, teatrów i muzeów. Restrykcje łagodzone są również w innych częściach Zjednoczonego Królestwa. W poniedziałek w Walii ponownie zaczną działać ogródki pubów i restauracji, w Północnej Irlandii stanie się to 30 kwietnia. Od poniedziałku dla klientów otworzą się restauracje i puby w Szkocji, ale alkohol będzie podawany tylko na zewnątrz.

