Niemiec dokonał rasistowskiej napaści na 17-letniego Syryjczyka w tramwaju w Erfurcie w środkowych Niemczech, przy braku reakcji ze strony pozostałych pasażerów - informuje w poniedziałek dziennik "Bild". Policja ustaliła tożsamość napastnika, ale jeszcze go nie złapała.

Według gazety 40-letni napastnik obrażał nastolatka, pluł na niego, kilka razy brutalnie kopnął go w głowę, a następnie zniszczył jego telefon i uciekł.

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 23. Świadkowie powiadomili policję. Do sieci trafiły nagrania przedstawiające atak, ich autentyczność potwierdziła policja - pisze "Bild".

Funkcjonariusze zabezpieczyli także nagrania z monitoringu w tramwaju i zidentyfikowali napastnika, który był już karany za różne przestępstwa. Nie został on jeszcze zatrzymany.

- Wideo z incydentu szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych w ciągu weekendu. Słyszałam o nim od kolegi z Afganistanu. Myślami jestem przy poszkodowanym, który został głęboko zraniony w wyniku ataku słownego i fizycznego - powiedziała w rozmowie z gazetą Mirjam Kruppa, komisarz Turyngii ds. integracji, migracji i uchodźców.

"Sprawca czuł się bardzo bezpiecznie"

- Jako społeczeństwo mamy pilne zadanie podjęcia jeszcze bardziej ofensywnych, głośniejszych i bardziej jednoznacznych działań przeciwko rasizmowi i wszelkim rodzajom dyskryminacji - dodała.

Minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier, który od lat walczy ze strukturami prawicowymi w tym kraju związkowym, powiedział, że był "zszokowany agresywnością i przemocą wobec bezbronnego młodego człowieka" oraz zdecydowanie potępił takie zachowanie.

- Sprawca najwyraźniej czuł się również bardzo bezpiecznie, mogąc okazywać swoją nienawiść w przestrzeni publicznej, w tramwaju z kilkoma pasażerami. To właśnie mnie martwi. Obserwujemy brutalizację języka i sposobu, w jaki ludzie traktują się nawzajem w miejscach publicznych, i to jest przerażające - ocenił.

