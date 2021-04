Wybory parlamentarne w Albanii. Sprzeczne wyniki sondaży

Według sondażu Noto dla telewizji RTV Ore, wybory powinna wygrać narodowo-konserwatywna Albańska Partia Demokratyczna (PDSh) Lulzima Bashy z 46 proc. głosów, podczas gdy rządząca od ośmiu lat Albańska Partia Socjalistyczna (PSSh) premiera Ediego Ramy miała uzyskać 43 proc.

Z badania dla portalu Albanian Post i telewizji Top Channel wynika jednak, że to socjaliści zwyciężyli, stosunkiem głosów 47 proc. do 43,5 proc.

Liczenie głosów trwa

Pierwszych oficjalnych wyników można spodziewać się w nocy, jednak liczenie głosów może potrwać do wtorku. W wyborach do liczącego 140 miejsc parlamentu wzięło udział 12 partii politycznych. Uprawnionych do głosowania było ponad 3,6 mln obywateli, mimo że sama Albania liczy 2,8 mln mieszkańców. To efekt dużej liczby Albańczyków mieszkających poza granicami kraju.

ZOBACZ: Albania i Macedonia chcą do Europy. Kraje UE gotowe dać zielone zielone światło, ale nie za darmo

Kampania wyborcza, której głównym motywem była korupcja, przebiegała w gorącej atmosferze. Albańska Partia Demokratyczna zarzucała ugrupowaniu szefa rządu oszustwa wyborcze i korupcję. W środę w wyniku strzelaniny, jaka wywiązała się ze sprzeczki między wyborcami obydwu partii, zginął sympatyk socjalistów.

