Wielka walka Joshów o prawo do imienia. Zwycięzcą pięciolatek

Walka o prawo do używania imienia "Josh" odbyła się w piątek w Lincoln w stanie Nebraska w USA. Pomysłodawcą wydarzenia był student Josh Swain, który na internetowym czacie zgromadził osoby o imieniu Josh i wyzwał je na pojedynek o to, kto zostanie jedynym Joshem. Rywalizację wygrał pięciolatek.

Rok temu, w kwietniu 2020 roku, gdy na świcie rozwijała się pandemia Covid-19, 22-letni student Josh Swain z Tutson w amerykańskim stanie Arizona utworzył na Facebooku grupowy czat, na którym zgromadził osoby o imieniu "Josh", które wyzwał na pojedynek o prawo do wyłącznego używania tego imienia.

"Dokładnie 24.04.2021, 12:00, spotykamy się pod tymi współrzędnymi (40.8223286, -96.7982002) i walczymy. Ten, kto wygra, może zachować swoje imię, wszyscy inni będą zmuszeni je zmienić, macie rok na przygotowanie, powodzenia" - napisał na czacie 24 kwietnia 2020 roku.

there can only be one pic.twitter.com/VPamxjJ0yL — joshua swain (@joshswainaz) April 24, 2020

Zrzut ekranu wiadomości trafił do internetu i zdobył popularność. Jak tłumaczył Josh Swain, czat i wiadomość "powstały z nudów" i miały być żartem.

Wielka walka Joshów

Rok później setki osób zjawiły się w wyznaczonym współrzędnymi miejscu, którym okazał się park miejski Air Park w Lincoln w stanie Nebraska.

Walka rozpoczęła się od pojedynku pomiędzy Joshem Swainem z Arizony a Joshem Swainem z Nebraski. Potyczka na "papier, kamień, nożyce" miała rozstrzygnąć, który z nich jest prawdziwym "Joshem Swainem". Zwyciężył organizator, Josh z Arizony.

Drugim etapem była walka wszystkich Joshów o prawo do używania imienia. Kilkaset osób pojedynkowało się w parku przy użyciu basenowych makaroników. Wielu z uczestników przebrało się w stroje postaci z popularnych produkcji filmowych, superbohaterów i postaci popkultury. Jak informują lokalne media, wydarzenie przebiegło w atmosferze zabawy i beztroski, nie doszło do aktów przemocy.

People have formed into a circle. Moments away from the start of the #JoshFight pic.twitter.com/Mvs18iZ1ET — Yousef Nasser (@YousefKLKN) April 24, 2021

Walkę wygrał pięcioletni Josh, który w nagrodę został otrzymał papierową koronę rozdawaną w restauracjach fast food sieci Burger King.

Impreza miała także wymiar charytatywny. Przybyli na walkę Joshowie wpłacali datki na zbiórkę "Opłaty prawne na pomoc Joshowi Swainowi w zmianie imion", które zostały przekazane lokalnemu szpitalowi dziecięcemu. Uzbierano łącznie kwotę 8781 dolarów.

Wydarzenie to rodzaj fenomenu internetowego. Podobne odbyło się w 2019 roku, kiedy grupa osób zjawiła się na pustyni Nevada w amerykańskim stanie o tej samej nazwie, gdzie znajduje się amerykańska baza wojskowa "Strefa 51", by ją "szturmować". Strefa to miejsce, gdzie według teorii spiskowych amerykański rząd przechowuje dowody na istnienie UFO.

Była to, podobnie jak w przypadku walki Joshów, odpowiedź na internetowy żart.

laf/prz/Polsatnews.pl/AP/Fox News