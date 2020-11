Stowarzyszenia Obrońców Życia ogłosiło konkurs na... memy

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie ogłosiło konkurs dla młodzieży "Jestem pro-liferem. Jestem za życiem". Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z całej Polski w wieku 14-18 lat. Memy pokazujące pozytywne podejście do obrony ludzkiego życia można nadsyłać do 22 listopada. Do wygrania są m.in. gry planszowe, książki i kalendarze pro-life.