Seria wypadków na torach. Nie żyje 26-letni kierowca

Kierowca auta zginął w zderzeniu z pociągiem, do którego doszło w niedzielę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Nielepie (Zachodniopomorskie) – powiedziała oficer prasowa KPP w Świdwinie st. asp. Katarzyna Kopacz. To kolejny wypadek na torach w ostatnich dniach - do niebezpiecznego zdarzenia doszło również w Tarnobrzegu (Podkarpackie).