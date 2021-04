16-latkowie bez prawa jazdy w pożyczonym bmw. Dachowali na torach [ZDJĘCIA]

Policja podejrzewa, że dwóch 16-latków jechało samochodem marki bmw, który wypadł z jezdni w Inowrocławiu i zatrzymał się na torach... na dachu. Nastolatkowie uciekli z miejsca zdarzenia. Gdy odnaleźli ich mundurowi okazało się, że nie są ranni. Patrol dotarł do właściciela pojazdu, który przyznał, że użyczył pojazd mimo braku uprawnień do prowadzenia pojazdów. Sprawa trafi do sądu dla nieletnich.