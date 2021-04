Prace społeczne za utrudnianie dziecku kontaktu z drugim rodzicem. To propozycja RPD

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o pilnie doprowadzenie do zmiany przepisów, by ukrócić proceder alienacji rodzicielskiej. "Jeśli nie wystarczą kary pieniężne, potrzebne są obowiązkowe prace społeczne" - poinformowało Biuro RPD.