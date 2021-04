UEFA ogłosiła nazwiska sędziów głównych na Mistrzostwach Europy. Na liście nie ma Polaków

Wcześniej dwukrotnie (1978 i 1982) do sędziowania w MŚ jako główny nominowany był Alojzy Jarguz.

Na przełożonych o rok z powodu pandemii COVID-19 mistrzostwach Europy wystąpi m.in. reprezentacja Polski. Biało-czerwoni zagrają w grupie E z Hiszpanią, Słowacją i Szwecją.

🏆 18 European referees and their assistant teams have been appointed for #EURO2020.



In addition, one South American referee will join this group as part of an exchange programme with CONMEBOL.



Full story: ⬇️