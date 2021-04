Rzecznik resortu zdrowia: trzecia fala w zakresie zgonów zaczyna opadać

Zgodnie z danymi MZ z piątku potwierdzono zakażenie koronawirusem u 10 858 kolejnych osób. Zmarło 539 chorych z COVID-19. W szpitalach przebywa 28 994 chorych z COVID-19, a 3223 z nich jest podłączonych do respiratorów.

- Jeżeli porównalibyśmy dzisiejszy wynik do zeszłotygodniowego to mamy spadek rzędu 39 proc. Porównując ostatnie dwa tygodnie, to te spadki są coraz większe, 39 proc. tydzień do tygodnia - powiedział rzecznik resortu zdrowia.

Zaznaczył, że pozytywną informacją jest zejście poniżej 12 tys. przypadków zakażeń dobowo oraz opadająca fala w szpitalach. - Ostatniej doby zwolniło się ponad 800 łóżek, zaś ostatniego tygodnia spadek zajętości łóżek to jest rząd 3 tys. 800 - powiedział Andrusiewicz.

"Delikatny trend spadkowy"

Poinformował, że "zaczyna się delikatny trend spadkowy w przypadku statystyki zgonów". Powiedział, że to nie jest jeszcze ten trend spadkowy, który obserwujemy w szpitalach i w zakresie zakażeń, czyli trend rzędu 20-30 proc., ale tydzień do tygodnia obserwujemy spadek rzędu 7 proc.".

Jak zaznaczył, "obserwujemy, że trzecia fala w zakresie zgonów zaczyna opadać". "Ta fala, która przetoczyła się w pierwszej kolejności w zakresie zakażeń, w drugiej kolejności przez szpitale, w trzeciej niestety dotknęła osób, które nie poraziły sobie z covidem powoli wygasają" - powiedział rzecznik resortu zdrowia.

Andrusiewicz poinformował, że "dziś w skali kraju mamy 30,5 zakażenia na 100 tys. mieszkańców". - We wtorek mówiłem, że mamy województwa powyżej 50 zakażeń. Dziś już ich nie ma. Województwem z największą liczbą zakażeń jest woj. śląskie na poziomie 43 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Na drugim biegunie mamy woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie i podkarpackie, gdzie z zakażeniami zeszliśmy poniżej 20 osób na 100 tys. mieszkańców - wymienił Andrusiewicz.

Częściej chorują młodzi

19 proc. osób zakażonych w ciągu ostatniego miesiąca w Polsce to są osoby w przedziale 31-40 lat, co oznacza, że dość dużo osób młodych ulega teraz zakażeniu. Dlatego mimo tych spadków musimy bardzo dbać o siebie i musimy uważać" - mówił. Zaapelował o cierpliwość i o odpowiedzialność w kolejny weekend i weekend majowy.

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te hospitalizacje dzisiaj to jest (liczba) rzędu 28-29 tys. na łóżkach covidowych, to nadal to jest znaczący odsetek osób, które w trakcie covidu trafiają do szpitala - zauważył.

Dodał, że obłożenie łóżek covidowych jest obecnie na poziomie 63 proc. - Jedyne województwo, które notuje obłożenie łóżek powyżej 70 proc. to jest woj. śląskie - zaznaczył.

Powiedział, ze trudna jest sytuacja "w zakresie respiratorowym". - Te spadki tutaj też są, ale musimy wziąć pod uwagę, że jesteśmy na poziomie zajętości respiratorów przez pacjentów w trudnych stanach na poziomie 71,2 proc. To nadal jest dość dużo, i jeżeli obserwujemy te spadki to w zakresie respiratorowym te spadki są najmniejsze - poinformował Andrusiewicz.

Ocenił, ze ciężkich przypadków przebiegu COVID-19 w Polsce nadal jest dość dużo, ale jest ich już mniej. - Dominująca i praktycznie jedyna opcja wirusa w Polsce to jest w tej chwili wariant brytyjski; stanowi mniej więcej 97 proc. wszystkich przypadków - powiedział Andrusiewicz.

Szczepienia dla każdego

Szczepienia w Polsce przysługują każdemu - osobie ubezpieczonej i nieubezpieczonej, obywatelowi Polski i cudzoziemcowi - powiedział w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dodał, że cudzoziemcy nie muszą mieć zezwolenia na stały pobyt; wystarczy paszport. Podkreślił na konferencji prasowej, że nikt nie musi mieć zezwolenia na stały pobyt, żeby zostać zaszczepionym w Polsce.

Wyjaśnił, że "jeżeli obywatel innego państwa zechce się zaszczepić w Polsce, to może się udać do najbliższego lekarza z paszportem, na podstawie paszportu lekarz wypisze skierowanie i taka osoba będzie mogła być zaszczepiona w Polsce bez względu na to, ile przebywa na terytorium naszego kraju".

Zaapelował też do seniorów: "mamy jeszcze wolne terminy na kwiecień na szczepienia przeciwko Covid-19, dlatego apelujemy do seniorów o dzwonienie na infolinię i przepisywanie na wcześniejsze terminy".

Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu – korzystając z systemu e-Rejestracji i z Internetowego Konta Pacjenta; wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

W piątek ruszyła rejestracja rocznika 1972; od soboty 24 kwietnia ruszają zapisy dla rocznika 1973.

Od poniedziałku, 26 kwietnia, nastąpi przyspieszenie i każdego dnia zapisywać na szczepienia będą mogły się dwa roczniki. Z kolei od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki.

laf/PAP