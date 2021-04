Bój o mieszkanie. Musieli się wyprowadzić po ponad 30 latach

Pan Reginald Lisewski ma 69 lat, mieszka w Poznaniu. W 1985 roku razem z żoną i dziećmi zamieszkał w budynku przy ulicy Bosej. Jak twierdzi, lokal kupił od znajomych.

"Zażądali 200 tys. zł"

- Moja mama i pani K. razem pracowały i po prostu ona spytała, czy mama nie zna kogoś kto chciałby kupić, bo oni dostają mieszkanie w spółdzielni. A wtedy nie można było posiadać dwóch meldunków. Zgadaliśmy się, oni zażądali 200 tys. zł - opowiada "Interwencji" Reginald Lisewski.

Państwo Lisewscy nie mieli potwierdzenia transakcji, bo sprzedający nie miał uregulowanych wszystkich spraw spadkowych. Zameldował rodzinę w mieszkaniu na piętrze. Na parterze mieszkała inna rodzina spadkobierców. Po połowie płacili podatki i media. W 2016 roku Lisewscy złożyli wniosek o zasiedzenie, rok później dowiedzieli się, że cały budynek został sprzedany.

- Sprzedali ten dom z nami. Przyszedł deweloper i oznajmił nam w czerwcu, że to kupił. Nie mieliśmy żadnych podstaw, żeby go słuchać, ponieważ mieliśmy już czas zasiedzenia. Zresztą w sądzie były już złożone papiery o zasiedzenie. Zaczęły się takie sprawy, jak włamanie do garażu, włamanie do domu, drugie włamanie do domu. Ktoś przeciął wężyk od wody i zalało całe mieszkanie na dole - wylicza Reginald Lisewski.

- Korzystali jak właściciele, dbali, opłacali, można powiedzieć, że spełnili wszystkie przesłanki posiadania właścicielskiego, posiadania samoistnego. I Sąd Rejonowy Poznań Grunwald-Jeżyce wydał postanowienie stwierdzające, że doszło do zasiedzenia. Natomiast później w wyniku apelacji, która została wywiedziona przez uczestnika tego postępowania, Sąd Okręgowy zmienił ten wyrok i powiedział, że państwo Lisewscy nie zasiedzieli nieruchomości - informuje dziennikarzy "Interwencji" Łukasz Lewandowski, prawnik Lisewskich.

Przegrali w sądzie

Według sądu, nie doszło do sprzedaży mieszkania, a państwo Lisewscy zapłacili jedynie za jego czasowy najem. Nie można więc mówić o zasiedzeniu. Sędzia uznał też, że skoro Lisewscy twierdzą, że nie mają potwierdzenia transakcji, to na pewno je ukrywają. I jego treść jest dla nich niekorzystna.

Biuro rzecznika Sądu Okręgowego w Poznaniu odmówiło komentarza w tej sprawie. Państwo Lisewscy w związku z włamaniami, z mieszkania wyprowadzili się z końcem 2017 roku. Rok później urzędnicy wyrazili zgodę na rozbiórkę budynku, a następnie wymeldowali Lisewskich.

- Nie rozumiem dlaczego nie byliśmy dla nich stroną, w momencie, gdy rodzice mieli wpisane w księgę wieczystą zabezpieczenie i fakt, że istnieje spór o nieruchomość - mówi Piotr Lisewski, syn pana Reginalda.

- To czy ktoś jest zameldowany ma znaczenie, tylko wtedy gdy tam mieszka. Jeżeli mieszkam, jestem zameldowany, nie mieszkam, nie jestem zameldowany - tłumaczy powód wymeldowania Bartosz Pelczarski z Urzędu Miasta Poznania.

Próbowaliśmy skontaktować się z deweloperem, który kupił budynek. Z informacji Urzędu Miasta Poznania wiemy, że jest właścicielem również sąsiednich działek i ma pozwolenie na budowę. Na rozmowę zgodził się prawnik, który reprezentuje Jerzego K.

Reporter: Czy pan chciałby mieszkać w mieszkaniu, gdzie wraca pan do domu i okazuje się, że gdzieś jest wyłamany zamek, że było jakieś włamanie…

Prawnik Aleksander Woźnicki: Tylko, że w żaden sposób nie jestem w stanie potwierdzić tego.

- Są zdjęcia i zgłoszenia na policję.

- Jeżeli chodzi o włamanie dotyczące pomieszczeń gospodarczych, to ciężko zarzucać obecnemu właścicielowi, że on się włamuje do pomieszczeń, do których ma dostęp.

- Jeżeli chodzi o odcięcie wody…

- To nie jest tak, że te rury zostały przecięte. One po prostu pękły. Także to też trzeba wziąć pod uwagę.

Sprawa nękania, początkowo umorzona przez prokuraturę znów zostanie podjęta - tak zdecydował sąd. W kwestii zasiedzenia Lisewscy zapowiadają złożenie kasacji do Sądu Najwyższego.

