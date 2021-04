Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: śląskiego (2123), mazowieckiego (1397), dolnośląskiego (1376), wielkopolskiego (1286), małopolskiego (1075), łódzkiego (900), kujawsko-pomorskiego (695), zachodniopomorskiego (601), lubelskiego (555), pomorskiego (538), podkarpackiego (486), świętokrzyskiego (400), opolskiego (360), lubuskiego (351), warmińsko-mazurskiego (278), podlaskiego (220). 121 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

"Liczba zakażonych koronawirusem: 2 731 256 / 64 168 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - przekazał resort zdrowia.

Blisko 30 tys. hospitalizacji

W szpitalach przebywa 29 831 chorych z COVID-19, a 3229 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że kwarantanną objętych jest ponad 252 tys. osób.

"Wczoraj zanotowaliśmy rekordową do tej pory liczbę szczepień wykonanych jednego dnia - 273 778. Słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych! NPS nabiera tempa wraz z wzrostem dostaw do Polski i rejestracją kolejnych roczników. Zachęcamy do zapisów" - napisał szef KPRM Michał Dworczyk we wpisie na Twitterze.