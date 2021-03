RPO: wniosek Prokuratury Krajowej ws. sędziego Igora Tuleyi jest bezzasadny

Wniosek Prokuratury Krajowej o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi jest bezzasadny, a skierowanie go do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostało dokonane z naruszeniem konstytucji i prawa Unii Europejskiej - uważa RPO Bodnar. Prokuratura Krajowa zapewnia, że Izba Dyscyplinarna jest właściwa do rozpatrzenia wniosku.