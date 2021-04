- Nie należy sztucznie zwiększać podaży siły roboczej, a więc sprowadzać imigrantów, bo tego typu sytuacja, kiedy spada zatrudnienie, powoduje, że wzrasta wynagrodzenie - powiedział w programie "Punkt Widzenia" dr Cezary Mech, były wiceminister finansów i doradca prezesa NBP. - Jeśli chcemy zapewnić zatrudnienie starzejącemu się społeczeństwu, to musimy mu dać szansę, żeby znalazło pracę - dodał.

GUS podał, że w marcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,3 proc rok do roku, zatrudnienie miesiąc do

miesiąca spadło o 0,1 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8 proc. rok do roku i wyniosło 5929 zł.

Mniej siły roboczej, wyższe płace

- Cały czas podkreślam, że powinno działać prawo Habakuka i w tym wypadku powiem, że działa. Zmniejszenie podaży siły roboczej ma wpływ na wzrost wynagrodzeń niezależnie od wszelkich statystycznych dywagacji - powiedział dr Cezary Mech, były wiceminister finansów i doradca prezesa NBP.

- My musimy się wyrwać z tych wynagrodzeń, które są dwukrotnie niższe niż w Europie Zachodniej i stanowią tylko jedną trzecią wynagrodzeń z tych krajów, które mają najwyższe płace. Może powinniśmy wyciągnąć z tego wniosek i stwierdzić podstawową rzecz, że nie należy sztucznie zwiększać podaży siły roboczej, a więc sprowadzać imigrantów, ponieważ tego typu sytuacja, kiedy jednak spada zatrudnienie, powoduje, że wzrasta wynagrodzenie. A my musimy dynamicznie doprowadzić do tego - powiedział ekspert.

ZOBACZ: Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. Zdecydowana większość to Ukraińcy

Zapytany, czy gdyby w Polsce nie było miliona pracowników z Ukrainy, to płace byłyby wyższe, odpowiedział, że mniejsza podaż siły roboczej skłania pracodawców do inwestycji.

- Pamiętajmy, że prawo Habakuka mówi o tym, że w sytuacji, kiedy nie ma wzrostu podaży siły roboczej, na przykładzie Stanów Zjednoczonych, to istnieje naturalna tendencja ze strony podmiotów gospodarczych do dokonywania inwestycji i wzrostu wydajności pracy - powiedział dr Cezary Mech.

WIDEO - Dr Mech: Musimy się wyrwać z tych wynagrodzeń, które są dwukrotnie niższe niż w Europie Zachodniej

Zagraża nam pułapka demograficzna

- Trzeba pamiętać, że jeśli się tej reguły nie stosuje, to mamy następny problem związany z pułapką demograficzną. Jeśli chcemy zapewnić w społeczeństwach, które się starzeją, zatrudnienie (temu - red.) starzejącemu się społeczeństwu, to też musimy mu dać szansę, żeby znalazło pracę - dodał ekspert.

ZOBACZ: Przybywa cudzoziemców w Polsce. Przeważa jedna narodowość

- Inaczej mamy podwójny deficyt. Z jednej strony dotyczący wynagrodzeń, wysokich kosztów transakcyjnych, a z drugiej strony deficyt braku koniecznych inwestycji - powiedział ekspert.



- Mamy największą inflację, mamy dramatyczne załamanie udziału inwestycji w PKB, a więc żyjemy na krótko tym obecnym sukcesem, transferami socjalnymi, tym, że bank centralny pomaga - powiedział z kolei Janusz Piechociński, były minister gospodarki, który dodał, że obawia się trwałej tendencji powiększającej się inflacji kosztowej.

WIDEO - Bitcoin. Jak inwestować? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsat News/Polsatnews.pl