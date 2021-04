"Bił pałką i próbował zaciągnąć do lasu". Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Zdarzenie miało miejsce wieczorem, 24 marca.

Komenda poinformowała, że to wtedy nieznany mężczyzna zaatakował kobietę w okolicach Jeziora Strzeszyńskiego. "W pewnym momencie udało się jej uciec, a napastnik oddalił się w kierunku ulicy Koszalińskiej" - przekazano w opublikowanym komunikacie.

Nagranie z monitoringu

Ofiara doznała obrażeń. "Bił pałką i usiłował zaciągnąć do lasu" - napisał Andrzej Borowiak, Rzecznik Prasowy Policji w Poznaniu. Udostępnił również zapis z monitoringu opublikowany wcześniej na stronie policji.

