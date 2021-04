Proces ws. śmierci George’a Floyda. Sędziowie zdecydowali

Sędziowie przysięgli w procesie o zabójstwo Afroamerykanina George’a Floyda w Minneapolis osiągnęli porozumienie co do decyzji o losach oskarżonego byłego policjanta Dereka Chauvina. Ich postanowienie ma być ogłoszone we wtorek prawdopodobnie między godz. 22.30 a 23 polskiego czasu.

o wysłuchaniu opinii świadków, ekspertów oraz wystąpień obrony i oskarżycieli sędziowie przysięgli kontynuowali we wtorek obrady mające zadecydować o winie lub uwolnieniu Chauvina. Poprzedziła to w poniedziałek sesja z sędzią hrabstwa Hennepin Peterem Cahille. Udzielił on instrukcji przysięgłym dotyczących m.in. aspektów prawnych sprawy.

Przesłuchano 45 świadków

14 przysięgłych słuchało informacji o dowodach w tej sprawie przez prawie trzy tygodnie. Ponieważ tylko 12 przysięgłych jest potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy, dwóch alternatywnych zwolnił w poniedziałek sąd. Spośród pozostałych dwóch jest w wieku 20 lat, trzech w wieku 30, 40 i 50 lat, a jedna w wieku 60 lat. Sześciu jest białych, czterech czarnoskórych, a dwóch reprezentuje inne rasy. Wszyscy pochodzą z hrabstwa Hennepin w stanie Minnesota, które według danych spisu powszechnego składa się w 74 proc. z białych i w 14 proc. z Afroamerykanów. ZOBACZ: Zabójstwo Floyda. Obrońca Chauvina: działał rozsądnie, widział aktywny opór Sędziowie przysięgli wysłuchali 45 świadków, pokazano im nagrania wideo incydentu, w którym zginął Floyd. Prokuratorzy powołali 38 świadków, w tym policyjnych ekspertów od użycia siły, którzy obwiniali Chauvina, a także ekspertów medycznych, którzy wyjaśnili, w jaki sposób Floyd zmarł. Obrona powołała siedmiu własnych świadków usprawiedliwiających postępowanie byłego policjanta. On sam odmówił zeznań powołując się na piątą poprawkę do konstytucji. Jaki wyrok może zapaść? Jeśli Chauvin zostanie skazany, może mu grozić do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci drugiego stopnia. Zarzuty są rozpatrywane oddzielnie, więc Chauvin może zostać skazany za wszystkie, niektóre lub żadne z nich. Floyd zmarł najprawdopodobniej w wyniku brutalnej policyjnej interwencji 25 maja 2020 roku.

pgo/PAP