Rosja wydala 10 amerykańskich dyplomatów

Resort dyplomacji Rosji zapowiedział w komunikacie, że "w najbliższych dniach nastąpią dalsze kroki" w ramach reakcji Moskwy na najnowsze sankcje ze strony Waszyngtonu, które - według rosyjskiego MSZ - są "bezprawne".

Wizyta Gormana w MSZ trwała około kwadransa. Dyplomata nie udzielił po niej komentarza mediom.

Ambasador USA w Rosji John Sullivan zapowiedział we wtorek, że uda się w tym tygodniu do Waszyngtonu na konsultacje z przedstawicielami administracji prezydenta Joe Bidena. Dyplomata ma powrócić do Moskwy w nadchodzących tygodniach.

Politico: Biały Dom rozważa wysłanie dodatkowej broni Ukrainie

W obliczu koncentracji sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą Biały Dom rozważa prośbę Kijowa o wysłanie dodatkowej broni - informuje portal Politico. Jest to jeszcze początkowy etap procedury.