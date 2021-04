Nowe zakażenia dotyczą województw: śląskiego (2573), mazowieckiego (1615), wielkopolskiego (1429), małopolskiego (1290), dolnośląskiego (1213), łódzkiego (1051), zachodniopomorskiego (667), pomorskiego (665), kujawsko-pomorskiego (663), lubelskiego (604), podkarpackiego (417), świętokrzyskiego (371), opolskiego (358), warmińsko-mazurskiego (336), lubuskiego (281), podlaskiego (260).

133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

kujawsko-pomorskiego (663), lubelskiego (604), podkarpackiego (417), świętokrzyskiego (371), opolskiego (358), warmińsko-mazurskiego (336), lubuskiego (281), podlaskiego (260). 133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 201 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 539 osób. Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii w Polsce wzrosła do 2 718 493. 63 473 pacjentów zmarło.

W ciągu doby wykonano ponad 80,2 tys. testów.

Resort przekazał, że kwarantanną objętych jest 253 075 osób. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 45 825 łóżek i 4540 respiratorów.

Poprzedniego dnia, we wtorek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 31 938 chorych z COVID-19, z których 3287 było pod respiratorem. Tydzień wcześniej, 14 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 33 906 pacjentów, w tym - 3457 pod respiratorem.

Osoby urodzone w 1970 r. mogą od środy rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-em lub w punktach szczepień.

W tym tygodniu nadal każdego dnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Odpowiednio: 21 kwietnia jest to rocznik 1970, 22 kwietnia będzie to rocznik 1971; 23 kwietnia - rocznik 1972, a 24 kwietnia - rocznik 1973.

ZOBACZ: Można zaszczepić każdego dorosłego, jeśli dawka miałaby się zmarnować. Jest rozporządzenie

Od poniedziałku 26 kwietnia nastąpi przyspieszenie i każdego dnia będzie rozpoczynała się rejestracja dwóch roczników. Z kolei od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki.

Rząd zapowiada, że do 9 maja każdy, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie i będzie mógł zarejestrować się na szczepienie. Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu, korzystając z systemu e-Rejestracji, Internetowego Konta Pacjenta, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.