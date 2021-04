Lublin oferuje schrony dla nietoperzy i szuka mieszkańców chętnych, by "ugościć" ssaki na swojej posesji. Zwierzęta mają pomóc w walce z komarami. "Wchodzimy w sojusz z jerzykami i nietoperzami przeciwko tym wrednym owadom" - podkreślono na profilu miasta.

Nietoperze "bardzo lubią przekąsić komary" - zaznaczono w jedynym z ostatnich wpisów na profilu miasta Lublin. Apetyt zwierząt będzie w najbliższych miesiącach wykorzystywało do walki z komarami.

"Kupimy specjalne schrony dla tych skrzydlatych ssaków" - brzmi zapowiedź. Teraz potrzeba chętnych, którzy "ugoszczą" nietoperze na swojej posesji i zamontują schron dla zwierząt. Miasto przyjmuje zgłoszenia od zarządców, administratorów i właścicieli nieruchomości. Termin składania deklaracji mija 26 kwietnia.

Do walki z uciążliwymi owadami zaangażowano również jerzyki. Na terenie Lublina zostanie zainstalowanych 500 budek przeznaczonych dla tych ptaków. "Jeden jerzyk może dziennie zjeść 20 tysięcy komarów" - zaznacza miasto.

"Jestem przeciwnikiem chemicznego odkomarzania"

Pomysł, by jerzyki i nietoperze pomagały w walce z komarami, wykorzystują również Słubice (Lubuskie). 30 budek dla jerzyków i kilka dla nietoperzy zostało już zawieszonych. Mają one przyciągnąć do miasta te pożyteczne zwierzęta i pomóc w walce z uciążliwymi owadami.

"Jestem przeciwnikiem chemicznego odkomarzania, bo opryski nie tylko są mało skuteczne, ale też stanowią zagrożenie dla wielu gatunków pożytecznych owadów" - zaznaczył burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. Jak zapowiedział, w przyszłości budki dla jerzyków będą montowane na kolejnych budynkach.

Pierwsze budki zawieszono na wyremontowanej już ścianie budynku Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

