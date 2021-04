Opozycjonistę Aleksieja Nawalnego odwiedziło we wtorek czterech lekarzy spoza służby więziennej Rosji; nie stwierdzili u niego poważnych problemów zdrowotnych – podała w środę rosyjska rzeczniczka praw człowieka Tatiana Moskalkowa.

Moskalkowa oznajmiła, że według ustaleń lekarzy Nawalny otrzymuje "dobrowolnie, za własną zgodą, kroplówki z substancjami odżywczymi". Dodała, że na razie nie widzi żadnych poważnych zagrożeń dla zdrowia opozycjonisty.

Nawalny od 31 marca prowadzi głodówkę w zakładzie karnym w obwodzie włodzimierskim, około 100 km na wschód od Moskwy.

Został przeniesiony

Opozycjonista został w niedzielę przeniesiony z kolonii karnej w Pokrowie do szpitala więziennego w kolonii karnej nr 3 we Włodzimierzu, która owiana jest bardzo złą sławą. Wcześniej informował, że ma problemy z kręgosłupem i nie jest leczony.

Jego adwokatka Olga Michajłowa mówiła we wtorek, że Nawalny nie otrzymuje pomocy medycznej w kolonii karnej we Włodzimierzu i jest bardzo osłabiony, a jego lekarze nie zostali do niego dopuszczeni.

PAP