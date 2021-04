Grozili, wyzywali i nagrywali. Dwaj policjanci oskarżeni

O akcie oskarżenia wobec funkcjonariuszy poinformowała w środę rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Grozili i poniżali

Dwaj funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w trakcie podejmowanych interwencji, za pomocą prywatnego telefonu komórkowego utrwalali przebieg czynności i wizerunki osób, wobec których były one podejmowane. Filmiki przedstawiały sposób zachowania funkcjonariuszy w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych.

- Wobec osób, w stosunku do których podejmowali czynności kierowali słowa poniżające, znieważające czy też zawierające groźby zastosowania przemocy fizycznej. Wobec jednej z osób, grożąc przemocą zmuszali ją do określonego zachowania - dodała prokurator Wawryniuk.

ZOBACZ: Policjant "terroryzował" mieszkańców? Funkcjonariusze aresztowani w związku ze śmiercią 30-latka

W trakcie interwencji dotyczącej mężczyzny znajdującego się w stanie nietrzeźwości, zachęcali go do niezwłocznego wypicia około pół litra alkoholu. Narazili go w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Wobec innej osoby, która miała problem z utrzymaniem równowagi, jak również wobec osoby przez nich przewożonej, nie podjęli działań w celu zapobiegnięciu zachowaniu mogącemu stanowić zagrożenie ich bezpieczeństwa. Ustalono również, że w związku z jedną z interwencji wprowadzili w błąd dyżurnego KMP w Gdańsku oraz poświadczyli nieprawdę w dokumentacji służbowej co do czasu interwencji, jej przebiegu i sposobu zakończenia.

Jeden z funkcjonariuszy stosował przemoc wobec osoby pozbawionej wolności w celu uzyskania od niej określonych informacji.

Filmowali swoje interwencje przez trzy lata

Filmiki zostały wykorzystane w celach prywatnych poprzez ich udostępnienie nieokreślonej ilości osób za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Prokuratura ustaliła, że funkcjonariusze filmowali przypadkowe osoby i swoje interwencje w latach 2016-2019. Obaj zostali zatrzymani 31 października 2019 roku.

Prokurator zarzucił im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Obu funkcjonariuszom prokurator zarzucił również posiadanie bez wymaganego zezwolenia amunicji do broni palnej.