Znoszenie obostrzeń. W środę konferencja rządu

- Pójście w kierunku regionalizmu jest taką naturalną ścieżką w tej chwili, bo jeżeli porównujemy sytuację na Śląsku, gdzie jest największa w Polsce liczba zakażeń do sytuacji na Podkarpaciu, gdzie jest najmniejsza, no to są dwa różne światy pod względem epidemicznym – przekonywał we wtorek w Radiu Zet minister zdrowia Adam Niedzielski.

W podobnym tonie wypowiedział się we wtorek rzecznik resortu zdrowia. - Rozważany jest wariant regionalny - przyznał Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że w tym przypadku brana pod uwagę będzie zarówno liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców, jak i obłożenie łóżek szpitalnych i respiratorów.

We wtorek najwięcej zakażeń - powyżej tysiąca - było w województwach śląskim (1307) i mazowieckim (1248), a najmniej w woj.: podkarpackim (266), opolskim (208), lubuskim (174) i podlaskim (142).

Luzowanie obostrzeń

Rząd ogłosi decyzje ws. restrykcji w środę po porannym Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego. Z informacji przekazanych w rozmowie z polsatnews.pl przez prof. Roberta Flisiaka wynika, że w tym tygodniu nie zbierała się Rada Medyczna, która w poprzednich tygodniach rekomendowała rządowi działania w walce z epidemią.

Minister zdrowia zapowiedział, że w pierwszej kolejności zostaną otwarte usługi (m.in. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne), następnie ruszy handel wielkopowierzchniowy, czyli sklepy budowlane, meblowe oraz galerie handlowe. Następnie mogą zostać otwarte hotele, a na koniec restauracje oraz siłownie i kluby fitness. - Cały czas tutaj bazujemy na wynikach badań, które pokazują względnie duże prawdopodobieństwo zakażenia się w tych miejscach - przyznał Niedzielski w Radiu Zet.

We wtorek rzecznik rządu zapowiedział, że w najbliższym czasie zostaną przedstawione także rządowe wytyczne dotyczące organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela.

jo/ sgo/Polsatnews.pl/PAP