Zmiany w OFE. Sprzeciw miała zgłosić Solidarna Polska

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry miała się sprzeciwić zmianom w OFE - dowiedziała się Interia. To doprowadziło do zdjęcia z wtorkowego porządku obrad Sejmu głosowań nad projektem zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych. To kolejne spięcie w koalicji Zjednoczonej Prawicy.