Statek dryfuje u wybrzeży Norwegii, wkrótce początek akcji ratunkowej

Kłopoty statku "Eemslift Hendrika", transportującego jachty, zaczęły się w poniedziałek wieczorem. Podczas sztormu ładunek zaczął się przemieszczać i na pokład wdarła się woda.

Załoga została ewakuowana przez norweską straż przybrzeżną i od tego czasu statek dryfuje.

Jak informuje portal „NOS”, w środę do Alesund w Norwegii przybyli pracownicy holenderskiej firmy Boskalis, która ma się zająć ratowaniem statku. Na miejscu są już dwa wynajęte przez nią holowniki.

Jak będzie wyglądała akcja ratunkowa?

Na razie warunki atmosferyczne uniemożliwiają podjęcie akcji; ma się ona rozpocząć jak tylko ustabilizuje się pogoda.

Dutch cargo ship Eemslift Hendrika adrift off Norway after crew evacuate. Footage from Norwegian search & rescue shows some of the 12 crew jumping into the sea from the badly-listing vessel before being rescued by helicopter 🇳🇴

