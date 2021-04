Stado słoni zdeptało kłusownika. "Został ciężko stratowany"

Zdarzenie miało miejsce na terenie Parku Narodowego Krugera, który jest jednym z największych rezerwatów dla zwierząt na terenie Afryki. Mężczyźni prawdopodobnie polowali tam na nosorożce. Kiedy zorientowali się, że zostali zauważeni przez strażników "upuścili topory oraz torbę z zapasami" i zaczęli uciekać.

Kłusownik, który został zatrzymany przez ochronę parku poinformował, że w trakcie pościgu "wpadli na stado słoni i nie był pewien, czy jego wspólnikom udało się uciec" - podano w oświadczeniu.

W trakcie poszukiwań "strażnicy odkryli, że jego wspólnik został ciężko stratowany przez słonie i uległ poważnym obrażeniom. Trzeci podejrzany podobno został ranny w oko, ale uciekł. Jego karabin został odzyskany, a sprawa została skierowana na policję, która wraz z zespołem patologów była obecna na miejscu zdarzenia. Trwają poszukiwania" - poinformowali urzędnicy.

"Obowiązek wszystkich"

Do udzielenia informacji i pomocy w poszukiwaniach wezwał mieszkańców Gareth Coleman, dyrektor rezerwatu. - Kampania przeciwko kłusownictwu jest obowiązkiem nas wszystkich; zagraża ona wielu źródłom życia, niszczy rodziny i pochłania środki do walki z przestępczością, które mogłyby zostać wykorzystane do tworzenia miejsc pracy i rozwoju - powiedział.

Równocześnie zaznaczył: "Jestem dumny z pracy zespołowej i poświęcenia naszych strażników, naszych lotników i jednostki K9". - Życie zostało niepotrzebnie stracone. Tylko dzięki dyscyplinie, pracy zespołowej i wytrwałości będziemy w stanie powstrzymać falę kłusownictwa na nosorożce w KNP - podkreślił Coleman.

Następnego dnia po incydencie, w niedzielę, aresztowano na terenie Parku także trzech innych mężczyzn. "Mamy nadzieję, że te aresztowania stanowią mocną wiadomość dla kłusowników, że jesteśmy bardziej niż zdeterminowani, aby zapewnić przetrwanie naszego nosorożca. Mamy strategie, które pozwolą nam wygrać tę kampanię. Aresztowania to dobry sposób na wzrost morale naszych mężczyzn i kobiet stojących na czele kampanii przeciw kłusownictwu" - napisał dyrektor w oświadczeniu przesłanym "CNN".

rsr/CNN